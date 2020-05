Bundesliga, il Bayern allunga. Serie A, venerdì i calendari

ROMA - Il Bayern Monaco batte il Borussia Doprtmund 1-0 fuori casa nell'anticipo della 26ª giornata della Bundesliga e allunga in vetta alla classifica tenendo a -7 la squadra di Favre. Decisivo il pallonetto al bacio di Kimmich al 43' del primo tempo. Il capitano della Lazio, Senad Lulic, parla della finale di Coppa Italia vinta contro la Roma nel giorno della settima ricorrenza. Il Consiglio della Lega Serie A si aggiornerà venerdì sul tema del calendario e lo farà il giorno dopo l'incontro con il Ministro, Vincenzo Spadafora. Il Milan può tirare un sospiro di sollievo: Zlatan Ibrahimovic ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro e come sottolinea lo stesso club in una nota “il tendine achilleo è perfettamente integro". (ascolta la video news qua sotto)