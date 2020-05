Uefa, strategie per la Champions. Il Cagliari compie 100 anni

ROMA - La UEFA sta pianificando di terminare le competizioni di Champions ed Europa League nella stessa città a partire dai quarti di finale da disputare in gara secca. Nel giorno del suo centesimo compleanno il Cagliari ottiene in dono un francobollo. Prima amichevole in famiglia a Formello per la Lazio alla sua terza seduta collettiva di fila con doppietta di Caicedo. Doppio intervento chirurgico alle caviglie per Fabio Fognini, il tennista imperiese, numero 11 della classifica Atp. (ascolta la video news qua sotto)