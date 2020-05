Serie A, ecco gli orari. Tragedia, morti due nuotatori VIDEO

ROMA - Sono 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana, l'ultimo di giugno e quattro a luglio, e nessuna di queste sarà a Napoli e Lecce. Ttagedia nel mondo del nuoto: un aereo ultra leggero è precipitato poco dopo il decollo presso la scuola di volo di Crazy Fly, a Nettuno, in via Avezzano, a perdere la vita i due nuotatori professionisti Fabio Lombini e Giole Rossetti. Grave infortunio per Daniele Baselli: il centrocampista del Torino ha riportato la sospetta lesione parziale del legamento crociato del ginocchio. L'attaccante della Roma, Carles Perez sicuro: “Possiamo vincere l'Europa League”. (ascolta la video news qua sotto)