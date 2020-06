Psg, assalto a Milinkovic. Scaroni: “Fiducia in Pioli” VIDEO

ROMA - Il Psg ci riprova per il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic. Secondo quanto scrive 'l'Equipe' il ds del club francese, Leonardo, ha messo sul piatto 80 milioni per il serbo e per Marusic. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, così su Stefano Pioli: "Il nostro attuale allenatore sta facendo bene ed è un professionista serio”. Trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso. E' la diagnosi degli accertamenti cui è stato sottoposto il centrocampista del Torino Daniele Baselli dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in allenamento. La Federcalcio ha reso noto le indicazioni per l'organizzazione delle patite di calcio professionistiche. (ascolta la video nwws qua sotto)