Dramma Gattuso. Tare: “La Lazio sogna lo scudetto” VIDEO

ROMA – Dramma per il tecnico del Napoli, Rino Gattuso: a soli 37 anni è scomparsa la sorella Francesca. Il diesse della Lazio, Igli Tare in un'intervista a Sky Sport parla dell'imminente ripresa della stagione con la squadra biancoceleste a -1 dalla Juve capolista: “Abbiamo un sogno per il quale abbiamo lavorato duramente quindi cercheremo sino all'ultimo istante di portarlo a casa”. Post completamenti neri, sugli account personali di Instagram, per protestare contro l'uccisione, a Minneapolis, di George Floyd: quattro giocatori della Juventus hanno aderito all'iniziativa social a livello planetario 'Black out tuesday'. La Fia ha ufficializzato il calendario con le prime 8 gare nel continente europeo. Il primo Gp si disputerà il 5 luglio in Austria, sul circuito Red Bull Ring, che ospiterà una seconda prova il successivo 12 luglio. (ascolta la video news qua sotto)