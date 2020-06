Lotito-Zarate, è scontro. De Laurentiis: "Basta razzismo" VIDEO

ROMA – Continua la polemica a distanza tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e Mauro Zarate. Ieri sera le 'Iene' hanno mandato in onda il servizio in cui lex manager del calciatore Ruzzi accusa il patron biancoceleste di evasione fiscale. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis sbotta: "Quello che è successo a Minneapolis con l'omicidio di George Floyd non può essere interpretato solo come un episodio di violenza di uno o più poliziotti. Basta razzismo”. Tragedia per Rino Gattuso che ha perso la sorella 37enne, sconfitta da un male con cui ha lottato invano. L'esecutivo dell'Uefa deciderà il 17 giugno la formula per concludere la Champions League: possibile finale a otto da giocare tutta a Lisbona. (ascolta la video news qua sotto)