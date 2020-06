Lazio, allarme Milinkovic. Spagna, Costa condannato per evasione VIDEO

ROMA - E' scattato l'allarme in casa Lazio: il centrocampista Milinkovic infatti alle 18 è atteso nella clinica Paideia per un esame di controllo al ginocchio. L'attaccante dell'Atletico Madrid, Diego Costa è stato condannato a 6 mesi per evasione fiscale, ma non andrà in carcere. La Figc vara un Fondo Salva Calcio per un ammontare di 21 milioni e 700 mila euro in favore delle categorie inferiori alla Serie A. La stagione del tennis professionistico, attualmente sospesa fino al 31 luglio, potrebbe forse ripartire prima del previsto dopo la pausa imposta dalla pandemia di Coronavirus. (ascolta la video news qua sotto)