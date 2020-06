Il Napoli sfida l'Inter. Tortu: “Sarò il più veloce” VIDEO

ROMA – Alla Juve è bastato lo 0-0 contro il Milan per qualificarsi in finale di Coppa Italia, oggi toccherà a Napoli ed Inter. Giorni decisivi in casa Lazio per il futuro di Simone Inzaghi e l'accordo sui premi per la squadra. In casa Roma non si placa la contestazione dei tifosi giallorossi contro il presidente James Pallotta, in città sono apparasi centinaia di volantini. “Sarò il bianco più veloce del mondo” la promessa di Filippo Tortu in una intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport'. (ascolta la video news qua sotto)