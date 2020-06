Lazio, tutto su Kumbulla. Liverpool, pronti 122 milioni per Adama e Neves

ROMA - Missione impossibile per costi e concorrenza, ma il mercato regala sorprese. E così, il dirigente della Lazio Igli Tare, è pronto a tutto per portare il giovane difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla in biancoceleste. A giudicare da quanto scrivono i media inglesi, il Liverpool, prossimo alla vittoria della Premier League, starebbe già pensando ai rinforzi per la prossima stagione: avrebbe deciso di investire forte su due talenti del Wolverhampton. Dura presa di posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che non assisterà più alle partite di calcio della nazionale americana: lo ha detto dopo che la US Soccer ha modificato la politica sull'inno nazionale. Lo scorso marzo Josie Harris, moglie dell’ex pugile americano Floyd Mayweather, è stata trovata senza vita nella sua auto nella città di Valencia, in California. A distanza di tre mesi da quel tragico episodio, sono state rivelate la cause. (Ascolta la video news qua sotto)