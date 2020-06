Coppa Italia, l'arbitro della finale. Lazio, regina dei rigori VIDEO

ROMA – Sarà Daniele Doveri di Roma l'arbitro designato per la finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus, in programma mercoledì allo stadio Olimpico. Secondo uno studio del Cies il campionato italiano di calcio è quello in cui vengono assegnati più calci di rigore e questa speciale classifica è comandata dalla Lazio. Nainggolan manda messaggi d'amore ad Antonio Conte: “Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui”. Colpo di scena nel basket: Gianmarco Pozzecco resta l'allenatore della Dinamo Banco di Sardegna a Sassari. (ascolta la video news qua sotto)