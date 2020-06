Pallotta: “Pronto a lasciare”. Milinkovic: “Lazio, provaci” VIDEO

ROMA - Il presidente della Roma, James Pallotta conferma: "Sono pronto a lasciare la società giallorossa”. Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic lancia la sfida alla Juventus: "Sono arrivati nuovi ordini dall'alto. Abbiamo il dovere di provarci. A qualunque costo". Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafira annuncia: "Per le partite di calcio in chiaro il mio ufficio ha fatto un bel lavoro. Siamo a buon punto". Timo Werner avrebbe deciso di rinunciare alla Champions per trasferirsi al Chelsea. (ascolta la video news qua sotto)