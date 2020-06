Inter, caccia a Juve e Lazio. Zanardi non si arrende VIDEO

ROMA – Dopo l'eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, l'Inter di Antonio Conte si rituffa in campionato a caccia di Juventus e Lazio ed ospita la Sampdoria a San Siro. Ieri altri due anticipi dei recuperi della 25ª giornata: Torino è stato fermato in casa dal Parma, il Verona batte il Cagliari. Alex Zanardi "è un grande atleta e quindi da un punto di vista generale è in condizioni ottimali e sta rispondendo molto bene" alle terapie: così il professor Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza dell'ospedale di Siena. Il Liverpool ad un passo dal titolo in Premier League. (ascolta la video newws qua sotto)