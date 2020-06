ROMA - Restano invariate le condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in terapia intensiva a Siena ma “rimane grave il quadro neurologico” come recita l'ultimo bollettino medico. La Roma ha comunicato ufficialmente le modalità di rimborso per i tifosi che non potranno assistere alle ultime sei partite casalinghe di campionato. La Lazio rende omaggio alle vittime del coronavirus. Auguri da tutto il mondo per Leo Messi che oggi compie 33 anni. (ascolta la video ews qua sotto)