ROMA – Secondo colpo di mercato della Lazio che dopo Escalante ha praticamente chiuso per Kumbulla del Verona bruciando la concorrenza di Juventus ed Inter. Oggi al via la 28ª giornata di Serie A con la sfida tra Juventus e Lecce, i bianconeri possono andare a +7 sulla Lazio seconda in classifica. Il Liverpool è campione d'Inghilterra 30 anni dopo l'ultima volta. Nuovo post sui social del figlio di Zanardi. (ascolta la video news qua sotto)