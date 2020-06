Inzaghi squalificato. F1, le nuove regole VIDEO

ROMA - Il Giudice Sportivo ha squalificato per 2 giornate Dusan Vlahovic della Fiorentina, un turno a Lucioni e al tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Visite mediche per Arthur al J Medical. Il municipio di Rio de Janeiro ha autorizzato gli spettatori a partecipare alle partite del campionato di calcio dello stato di Rio dal 10 luglio per un terzo della capacità di ogni stadio. Tra una settimana inizierà il mondiale di Formula 1 al Red Bull Ring in Austria con due Gp il 5 e il 12 luglio con le niove regole anti codiv. (ascolta la video news qua sotto)