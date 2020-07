Ronaldo: “Avanti così”. Barcellona, caso Griezmann VIDEO

ROMA - "Altri tre punti importantissimi: avanti così”. Lo scrive Cristiano Ronaldo sui propri canali social per celebrare il successo di Genova e il suo gol, una vittoria che ha permesso di rispondere alla Lazio. Antoine Griezmann è diventato un caso al Barcellona. L'allarme del Ct Paolo Nicolato: "I giocatori in età di U21 che giocano in Serie A sono molto pochi e sono quelli più pronti per la Nazionale A”. Il campionato cinese di calcio comincerà il 25 luglio prossimo. (ascolta la video news qua sotto)