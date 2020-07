ROMA - Zlatan Ibrahimovic continua a non sciogliere i dubbi legati al proprio futuro e non risparmia critiche alle ambizioni del Milan. Nuovo duello a distanza per lo scudetto tra la Lazio che ospita il Sassuolo e la Juventus che sfida l'Atalanta. La Roma cerca continuità a Brescia. Il Manchester City riceverà lunedì prossimo il verdetto in merito al suo appello al Tas contro il divieto di due anni dalle competizioni UEFA. (ascolta la video news qua sotto)