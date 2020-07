Serie A, tre le gare di oggi. Grande attesa per Juve-Atalanta VIDEO

ROMA - Si apre oggi la 32esima giornata del campionato di Serie A. Tre le sfide in programma: alle 17:15 toccherà alla Lazio che all’Olimpico ospiterà il Sassuolo. Subito dopo, nel match delle 19:30, scenderà in campo la Roma, attesa dalla trasferta di Brescia. Il big match del weekend andrà in scena stasera alle 21:45 con la capolista Juventus che ospiterà l’Atalanta. Il Real Madrid ha centrato l’ottavo successo consecutivo battendo l'Alavés ed è tornato a +4 sul Barcellona secondo. (ascolta la video news qua sotto)