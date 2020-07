Juve, mani sullo scudetto VIDEO

ROMA – La Juventus riagguanta l'Atalanta grazie alla doppietta di Ronaldo e va a +8 sulla Lazio seconda in casa sconfitta dal Lecce a sei giornate dalla fine. La Procura federale della Figc intanto si è attivata sull'episodio accaduto a Bergamo in cui un componente dello staff dell'Atalanta si è rivolto a un tifoso del Napoli con un'espressione discriminatoria ("Terrone del c...") e con altri improperi. Vigilia di campionato per l'Inter che domani ospita il Torino con la ghiotta opportunità di riagganciare la Lazio al terzo posto. (ascolta la video news qua sotto)