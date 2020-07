L'Inter è seconda. Zanardi, iniziato il risveglio VIDEO

ROMA - L'Inter travolge 4-0 la Spal a Ferrara supera Atalanta e Lazio e vola al secondo posto. Il Torino invece stende il Genoa 3-0 e sale a quota 37 punti ,a +8 sul terz'ultimo posto. Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Sopadafora: "Riapertura degli stadi forse a settembre”. I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato "la progressiva riduzione della sedo-analgesia" per Alex Zanardi, ricoverato in coma farmacologico. Leclerc chiede scusa a Vettel. 8ascolta la video news)