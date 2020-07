Pokerissimo del Milan al Bologna. L'Atalanta frena a Verona VIDEO

ROMA - Il Milan di Pioli batte il Bologna di Mihajlovic: a San Siro finisce con un netto 5-1. Nel primo match di giornata l’Atalanta frena a Verona. L’allievo Juric, oggi non in panchina per la squalifica, ingabbia il maestro Gasperini e lo costringe al pari. Al Sassuolo non bastano il solito Caputo e un uomo in più per portare a casa i tre punti: alla Sardegna Arena finisce 1-1. A sorpresa l'Arsenal riesce a sconfiggere il Manchester City 2-0 strappando il pass per la finale di Fa Cup. (ascolta la video news qua sotto)