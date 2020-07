Serie A, il big match è Roma-Inter. Tutte le probabili formazioni VIDEO

ROMA - Sono sei i match in programma oggi per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Su tutti spicca quello di stasera tra Roma e Inter. La gara in programma alle 21:45 allo Stadio Olimpico di Roma, vedrà sfidarsi i giallorossi in netta ripresa reduci da tre vittorie consecutive e i nerazzurri determinati a mettere pressione alla Juve, attesa domani sera dalla gara contro la Lazio. Ad aprire la giornata saranno Parma e Sampdoria al Tardini. Nelle gare delle 19:30 match fondamentale per la salvezza tra Genoa e Lecce al Ferraris. Il Napoli sfida l'Udinese al San Paolo, mentre la Fiorentina ospita il Torino al Franchi in un match che promette spettacolo tra due squadre in netta ripresa sul piano dei risultati. L’altra sfida di giornata vedrà di fronte Brescia e Spal, squadre che chiudono la classifica della Serie A. (ascolta la video news qua sotto)