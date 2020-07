La Juve batte la Lazio: mani sullo scudetto. Osimhen, un like per il Napoli VIDEO

ROMA - La Juventus di Maurizio Sarri batte la Lazio 2-1 grazie alla doppietta realizzata da Cristiano Ronaldo e allunga a +8 sull'Inter in classifica, mentre i biancocelesti restano al quarto posto a 69 punti. Napoli, Osimhen si avvicina: i tifosi partenopei impazziscono per un like del giocatore al post di Oma Akatugba, giornalista nigeriano ed esperto di mercato. Roma, l'agente di Zaniolo incontra la società giallorossa per avere chiarimenti su quanto accaduto dopo la sfida con il Verona, per spegnere i malumori e proseguire la stagione con serenità. Premier League, l'Everton di Ancelotti complica i piani di rimonta per l'Europa dello Sheffield. (Vedi il video qui sotto)