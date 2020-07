ROMA – La Juventus spreca il rimo match scudetto, festa dunque rimandata per i bianconeri che perdono 2-1 alla Dacia Arena contro l’Udinese. La Lazio batte 2-1 il Cagliari in rimonta e blinda il quarto posto. Stagione finita per De Silvestri. Tyson torna sul ring. (ascolta la video news qua sotto)