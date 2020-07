La Lazio in Champions VIDEO

ROMA - La Lazio supera il Cagliari 2-1 in rimonta e blinda il quarto posto in campionato. Dopo 13 anni torna in Champions League che alterebbe solo in un caso limite, con Roma e Napoli vincenti in Europa League ed in Champions ad agosto. Il tecnico raggiante: "E' stata una serata magica, la Champions era un traguardo al quale tenevamo tanto e lo abbiamo raggiunto matematicamente. Sono orgoglioso dei ragazzi". Immobile punta a nuovi primati. Lunedì il patron Lotito ha convocato a Roma gli agenti di Borja Mayoral, punta del Real Madrid di ritorno dal Levante. (ascolta la video news qua sotto)