La Juve è campione d'Italia. Immobile aggancia Lewandowski VIDEO

ROMA - La Juventus non spreca il secondo match point consecutivo e per il nono anno di fila si laurea campione d’Italia. Una Lazio in formato super batte il Verona 5-1. Al Bentegodi i biancocelesti vincono in rimonta. Altri tre i match di Serie A giocati alle 19:30. All’Olimpico la Roma batte 2-1 la Fiorentina. Arrivano altri due verdetti nella lotta per non retrocedere: Udinese e Torino sono aritmeticamente salve. Nella prima gara di giornata andata in scena al Dall’Ara alle 17:15, il Bologna batte 3-2 il Lecce. (ascolta la video news qua sotto)