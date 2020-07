Serie A, un podio che vale milioni VIDEO

ROMA - Assegnato lo scudetto alla Juventus le ultime due giornate di campionato serviranno per definire il podio della Serie A. Si tratta più di una semplice classifica perché tra il secondo ed il quarto posto ballano diversi milioni di euro. Attualmente l'Inter, impegnata oggi a San Siro contro il Napoli, è seconda in classifica a 76 punti, uno in più di Atalanta, che va in tasferta a Parma, e Lazio, che domani giocherà all'Olimpico contro il Brescia, ma all'ulitma giornata ci sarà lo scontro diretto tra Antonio Conte e Giampiero Gaperini che potrebbe favorire Simone Inzaghi. (ascolta la video news qua sotto)