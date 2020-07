Agnelli: “Voglio i quarti”. Napoli, primo colpo VIDEO

ROMA - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli chiaro sulla Champions: "Avremo una settimana per focalizzarcisu una partita difficilissima, ma dobbiamo staccare il biglietto per Lisbona". Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Viktor Osimhen dal Lilla. Ultimo atto della Serie A e lotta serrata per il secondo posto con lo scontro diretto tra Atalanta ed Inter. Nell'altra sfida la Lazio quarta sarà di scena al San Paolo con un Napoli già da tempo qualificato in Europa League e con la testa alla gara di Champions contro il Barcellona. (ascolta la video news qua sotto)