Il secondo posto è dell'Inter. Immobile eguaglia Higuain VIDEO

ROMA - L’Inter vince 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta e chiude al secondo posto in classifica il suo campionato. La Lazio perde a Napoli e butta via la possibilità di classificarsi terza, ma Immobile segna la rete numero 36 ed eguaglia il prestigioso record di Higuain. La Roma saluta il campionato con una vittoria sul campo della Juventus fresca campione d’Italia. Anche il Milan conferma il grande stato di forma e centra un altro successo battendo il Cagliari. L'Arsenal vince la Fa Cup superando in finale 2-1 il Chelsea e guadagnando così un posto nella prossima Europa League. (ascolta la video news qua sotto)