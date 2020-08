Roma fuori dall'Europa. Sarri: “Occhio al Lione” VIDEO

ROMA – Il Siviglia batte Roma 2-0 agli ottavi di finale dell'Europa League a Duisburg in Germania e vola ai quarti grazie alle reti di Reguilon e En-Nesyri. Un risultato che ufficializza la qualificazione della Lazio in Champions. Duro Dzeko a fine gara. Il Bayer Leverkusen invece batte il Rangers Glasgow 1-0 e ai quarti affronterà l'Inter. Domani la Juventus ospita il Lione a caccia dei quarti di Champions League. Si parte dall'1-0 rimediato in Francia. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora annuncia: "Domani alle 14 ho convocato una riunione sul tema della ripartenza con ministero della Salute, Comitato tecnico scientifico, Coni, Regioni, Cip e Sport e Salute”. (ascolta la video news qua sotto)