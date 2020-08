Lazio, Silva: ormai ci siamo. Juve missione Lione VIDEO

ROMA - Trattativa in dirittura d’arrivo quella tra la Lazio e David Silva. Ormai ci siamo. Lo scudetto va bene, ma il chiodo fisso è la Champions League, che sfugge dal 1996. Per continuare a inseguire il sogno, la Juventus deve superare stasera all’Allianz Stadium l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Rudi Garcia. Si è chiusa ieri sera, dopo solo una partita, l'avventura della Roma in Germania, nellle fasi finali di Europa League. Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive. Dopo il prolungamento annuale del contratto di Valterri Bottas, dovrebbe arrivare il momento di Lewis Hamilton. (ascolta la video news qua sotto)