L'Inter sfida il Leverkusen. Atletico-Lipsia, si gioca come previsto VIDEO

ROMA - L'Inter di Antonio Conte, dopo aver superato il Getafe negli ottavi, stasera alle ore 21 aDusseldorf sfida il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League. Atletico Madrid-Lipsia, quarto di finale di Champions League in programma il 13 agosto a Lisbona, resta "in calendario come previsto". Dall’Inghilterra arrivano altre voci di mercato sul difensore della Lazio Luiz Felipe. Niente Gp in Austria per Marc Marquez. Il pilota della Honda non parteciperà alle prossime gare sul tracciato austriaco dello Spielberg in programma il 16 agosto e 23 agosto. (ascolta la video news qua sotto)