Calciomercato: il punto su Juve, Roma, Lazio e Milan

ROMA - Juventus, Lazio, Roma e Milan hanno finito la loro stagione e pensano alla prossima. Il calciomercato sta per entrare nel vivo e i bianconeri sono pronti a far partire la rivoluzione targata Andrea Pirlo: tantissimi i nomi da inserire nella lista dei partenti, mentre in entrata il primo nome dovrebbe essere quello di Isco. Secondo la Bild, il Lipsia non avrebbe alcuna intenzione di spendere 25 milioni di euro per Schick, ma starebbe puntando con forza per un nuovo prestito del ragazzo. La Roma, però, vuole monetizzare subito dalla cessione dell'attaccante. La Lazio saluta Caicedo e punta Feghouli del Galatasaray, ma l'obiettivo principale dei biancocelesti è chiudere a breve per David Silva. Milan-Ibrahimovic, "lotta" all'ultimo bonus. I legali sono a lavoro almeno da dieci giorni per ultimare il contratto di rinnovo annuale che a breve firmerà il centravanti svedese. (Vedi qui sotto la video news)