ROMA - Si sono riaperti i cancelli del Lazio Training Center di Formello per dare il via alla stagione 2020/21. Nessuna seduta di allenamento per i giocatori che oggi saranno sottoposti a tamponi e test sierologici come indicato dal protocollo della FIGC anti-Covid insieme a tutto lo staff tecnico. Gerard Piquè si è detto pronto a lasciare il Barcellona. Reso noto il calendario della Premier League 2020-'21. C'è un caso di positività in casa nel Brescia. (ascolta la video news qua sotto)