“Messi ha chiamato Guardiola”. Juve, ecco la terza maglia VIDEO

ROMA - Lionel Messi ha telefonato a Pep Guardiola prima di comunicare al Barcellona la volontà di chiudere la sua storia in blaugrana. Parolo da il benvenuto a Pepe Reina alla Lazio: "Porterà carisma, personalità ed esperienza a un gruppo che sta crescendo con il tempo. Spero inoltre che Lucas Leiva torni il prima possibile perchè per noi è fondamentale, come anche Lulic”. La Juventus ha svelato la terza maglia per la stagione 2020-21. Il Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League, "deve essere il modello di ispirazione" per il Milan, parola del presidente Paolo Scaroni. (ascolta la video news qua sotto)