ROMA – Ore decisive per il futuro di Messi, il tecncio del Manchester City Pep Guardiola è a Barcellona. “In Champions non vogliamo fare la comparsa”: questo il messaggio dell'attaccante della Lazio, Ciro Immobile dal ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo due settimane di trattative il Pescara ha scelto l'allenatore per la prossima stagione in serie B. Gianmarco Tamberi salta 2,28 ed è di nuovo campione italiano dell'alto. (ascolta la video news qua sotto)