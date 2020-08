Lazio, Immobile a vita. Fares in arrivo VIDEO

ROMA- La Lazio e Ciro Immobile hanno trovato l'accordo per firmare un contratto pazzesco: accordo fino al 2025 a 4 milioni di euro netti più bonus con opzione per un altro anno. La punta intanto freme e non vede l'ora di giocare in Champions: “Le tre competizioni saranno impegnative ma abbiamo entusiasmo e non vogliamo fare da comparsa ma divertirci”. Prima amichevole della Lazio ad Auronzo di Cadore contro la Triestina finita 2-2. Fronte mercato sono ore decisive per l'arrivo di Fares, per Muriqi Claudio Lotito ha mandato un emissario i Turchia. (ascolta la video news qua sotto)