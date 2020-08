ROMA - Ciro Immobile si lega a vita alla Lazio: l'attaccante ha firmato fino al 2025. Offerta schock del City per Messi: 50 milioni netti a stagione per cinque anni, più un bonus di altri 250 milioni di euro. Neymar resta al Psg e mette fine alle voci che lo davano per partente. Nessuna variazione nella top ten mondiale nel ranking Atp pubblicato proprio con il via degli Us Open. (ascolta la video news qua sotto)