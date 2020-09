Serie A, attesa per i calendari. Gasperini: "Ripartiamo da zero" VIDEO

ROMA - Domani la compilazione del calendario del prossimo campionato di Serie A, che inizierà nella fine settimana del 20 settembre per concludersi domenica 23 maggio 2021, con sei turni infrasettimanali e tre soste per gli impegni delle nazionali. "Essere accostato alla Juve del mio idolo Pirlo fa davvero piacere": così Manuel Locatelli alla prima chiamata nella Nazionale di Roberto Mancini dopo una brillante stagione con la maglia del Sassuolo. Prima vittoria per la Lazio in amichevole che ha superato il Padova 1-0 complice un' autorete nei minuti finali. Il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini resta con i piedi per terra: "Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna indietro". (ascolta la video news qua sotto)