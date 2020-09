Messi resta un caso. Italia, solo un pari VIDEO

ROMA - "Non sarei mai andato per vie legali con il club della mia vita, quindi resto al Barcellona". Lionel Messi rompe il silenzio e annuncia la sua decisione, resterà in blaugrana fino alla scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno 2021. L'Italia non brilla e, dopo 11 vittorie di fila, s'inceppa, facendosi imporre il pari (1-1) dalla Bosnia. L'appello del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: "Sarà un'annata difficile per questo la società mi ha promesso diversi acquisti". Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis si sfoga: "Il covid ci fa viaggiare con una perdita di 150 milioni di euro". (ascolta la video news qua sotto)