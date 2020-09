ROMA – La tanto attesa fumata bianca è arrivata: la Lazio ha raggiunto l'accordo con il Fenerbache per il passaggio di Vedat Muriqi in biancoceleste. In casa Juventus la nuova idea è quella del possibile ritorno di Alvaro Morata. Per la Roma continua dunque il tormentone Dzeko. Ore calde anche per il Napoli: il Psg punta ad un doppio colpo e vorrebbe portare in Ligue 1 sia Fabian Ruiz che Koulibaly. (ascolta la video news di mercato)