On Air

Suarez frena. Roma, poker al Frosinone VIDEO

L'attaccante del Barcellona non è ancora convinto di andare alla Juve. Al Benito Stirpe i giallorossi convincono Fonseca. In casa Lazio c’è attesa per l’arrivo di Vedat Muriqi. Giulini: "Il Cagliari non può comprare Nainggolan"