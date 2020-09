ROMA - Lewis Hamilton (Mercedes) partirà in pole position, la 95ª della sua carriera, nel Gp di Toscana di Formula 1 in programma al Mugello. Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari correrà con una livrea speciale per celebrare le mille gare nel Mondiale di Formula 1. Laclerc, che poartirà in terza fila, è fiducioso, Vettel fuori dalla Q3 fa autocritica. (ascolta la video news qua sotto)