ROMA - Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini non ha dubbi: “Come ogni anno la Juve parte per vincere”. Ieri l’arrivo a Roma, oggi le visite mediche nella clinica Paideia e firma sul contratto con la Lazio per Vedat Muriqi. Borja Valero torna alla Fiorentina. Neymar accusa l'avversario Alvaro Gonzalez di razzismo. (ascolta la video news qua sotto)