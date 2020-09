ROMA – Decolla il mercato della Roma che nelle ultime ore sta chiudendo due colpi: Milik e Kumbulla, in arrivoanche De Sciglio. In casa Lazio visite mediche alla clinica Paideia per Fares che arriva dalla Spal a titolo definitivo. Impresa di Lorenzo Musetti che agli Internazionali d'Italia elimina Stan Wawrinka. Filippo Tortu lascia il segno a Bellinzona: miglior tempo europeo per lo sprinter azzurro delle Fiamme Gialle nei 100 metri. (ascolta la video news qua sotto)