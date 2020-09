Mercato, quanti intrecci VIDEO

ROMA – La Roma continua ad essere molto attiva su mercato: messo a segno il colpo Kumbulla la società continua a lavorare per portare a termine il giro degli attaccanti: fatto tutto con la Juventus per Dzeko e il Napoli per Milik Fienga è al lavoro per perfezionare l'accordo con il centrale polacco. In casa Lazio dopo Muriqi anche Fares ha svolto le visite mediche alla Paideia e oggi verrà ufficializzato. Il diesse Tare è ancora alla ricerca del difensore, spunta Nastasic dello Schalke. La Sampdoria sta per mettere a segno il colpo Keita Baldé. Dall'estero fatta per il ritorno di Garet Bale al Tottenham.