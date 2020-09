On Air

Roma, solo un pari. Serie A, riaprono gli stadi VIDEO

I giallorossi non vanno oltre lo 0-0 a Verona. Per adesso ammessi solo 1.000 tifosi ma si lavora per aprire gli impianti in base alla capienza. Il Torino supera la Fiorentina. Finisce in parità il derby dei fratelli Inzaghi