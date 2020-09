Bundesliga, nessun calciatore andrà in nazionale. Zingaretti chiude ai tifosi VIDEO

ROMA - In Bundesliuga è scoppiata la protesta. Alcuni club hanno deciso di non liberare i propri calciatori per i prossimi impegni delle nazionali. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato a SkyTg24 sull'ipotesi della riapertura dello Stadio Olimpico a 25mila persone per le partite di calcio, manifestando il suo parere negativo. Luis Suarez ha parlato in lacrime nel corso della sua conferenza stampa di addio al Barcellona, denunciando alcune inesattezze che sono state riportate negli ultimi tempi. Il Monza è scatenato e ha messo a segno un altro grande colpo di mercato: si tratta di Kevin Prince Boateng (ascolta la video news qua sotto)