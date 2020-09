ROMA - Solita pazza Inter. Al termine di una partita dalle mille emzioni, la squadra di Antonio Conte bagna il suo esordio in campionato con una clamorosa e insperata vittoria sulla Fiorentina per 4-3. Buona la prima anche per la Lazio, che apre il suo campionato battendo il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena. Vincono anche il Benevento, a Gemova contro la Sampdoria e l'Atalanta a Torino contro i granata. (ascolta la video news qua sotto)