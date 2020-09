Roma, Dzeko contro tutto. Lazio, ecco Pereira VIDEO

ROMA – Edin Dzeko si dovrà nuovamente caricare la Roma sulle spalle. L'attaccante questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico affronterà la Juventus che fino ad un paio di giorni fa era destinata a diventare la sua squadra. La Lazio continua ad essere molto attiva sul mercato così dopo aver fatto un tentativo per Draxler e Callejon, i biancocelesti hanno individuato il profilo giusto per il centrocampo: si tratta di Andreas Pereira, 24 anni, trequartista e ala del Manchester United. Oggi in Serie A tocca a Napoli e Milan. Prima apparizione nella Liga 2020-'21 del Real Madrid, che vince per 3-2, soffrendo, sul campo del Betis Siviglia. (ascolta la video news qua sotto)